Bedenker ludieke oversteekactie in Melden uit gemeenteraad gezet tijdens nieuw stil protest Ronny De Coster

26 november 2018

19u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Een inwoner van Melden die in de gemeenteraad actie voerde om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in Melden, is door de politie naar buiten gewerkt.

In de gemeenteraad kwam Meldenaar Benoit Dorné in naam van het buurtcomité van Melden aan de raadsleden de bezorgdheid van de inwoners formuleren op het vlak van verkeersveiligheid op de N8.

Een achttal mensen die in het publiek zaten, zwaaiden plots met verkeersborden.

Oversteekactie

Eén van hen was Marcel Bisschop, de man die enkele weken geleden nog een ludieke oversteekactie had georganiseerd op de N8 in Melden.

Toen de man weigerde zijn afbeeldingen op te bergen, kwam een politieagent tussen. Hij zette de actievoerder uit het stadhuis.

Schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) herhaalde tijdens de gemeenteraad, dat over de herinrichting van de N8 in Melden nog niets is beslist en dat bewoners op de infovergadering van 7 februari met het Agentschap Wegen en Verkeer nog inspraak zullen krijgen.