Basketbalspeelster rijdt met 172 kilometer per uur om haar schoenen: twee maanden effectief rijverbod Lieke D'hondt

01 maart 2019

13u49 0 Oudenaarde Snel even haar schoenen thuis oppikken is een basketbalspeelster duur komen te staan. Ze werd in Oudenaarde geflitst toen ze 172 kilometer per uur reed en krijgt van de politierechter een zwaar rijverbod.

“Mijn cliënte was onderweg naar een basketbalmatch toen ze besefte dat ze haar schoenen niet bij had. Ze wou er snel om rijden”, schetste haar advocaat. Op de N60, waar maximum 90 kilometer per uur gereden mag worden, reed ze 172 per uur. Omdat het niet de eerste overtreding was van de bestuurster, is het oordeel streng. De politierechter legt haar een boete van 960 euro en een rijverbod van drie maanden op, waarvan één maand met uitstel. Als ze haar rijbewijs terug wil, moet de vrouw slagen voor de vier proeven.