Baar la Gare moet stationsbuurt kleur geven POP-UP MIKT NAAST REIZIGERS OOK OP FAMILIAAL PUBLIEK RONNY DE COSTER

13 juli 2018

02u41 0 Oudenaarde Hoe een grijze stationsbuurt de aanblik kan krijgen van een zomers pleintje, toont Cederic De Mey. Hij heeft aan het station de tijdelijke zomerse 'Baar la Gare' geopend. "Niet alleen pendelaars, maar ook wie gewoon van een terras wil genieten, moet de weg vinden naar hier", zegt Cederic.

Baar la Gare is niet het eerste initiatief van Cederic De Mey om leven te brengen in de stationsbuurt: hij liet ook al het oude stationsgebouw vernieuwen. Begin februari opende hij er een evenementenzaal C-Gare waar hij modeshows, fuiven en culinaire evenementen laat plaatsvinden en waar in september ook een dansschool haar vaste stek krijgt. "Ik heb er ook al eens geëxperimenteerd met een bar die eens per maand geopend was. Dat was binnen. Maar de zomer leek me een ideale gelegenheid om hier tussen het oude station en de spoorweg iets te doen. De ruimte is er. Ik heb ze alleen een beetje moeten aankleden. We hebben tafeltjes en strandstoelen laten aanrukken en er is ook speelmateriaal, waaronder een tennistafel voor de kinderen. Op die manier mikken we op een familiaal publiek. Want dat gaan we hier een beetje moeten opbouwen", weet Cederic.





Buurt opfleuren

"Mensen die nu in de buurt van het station iets drinken, zijn vooral passanten: treinreizigers die niet veel tijd hebben. Die blijven dus ook maar heel kort. Dat brengt niet echt een grote beleving. Ik wil deze buurt zo opfleuren, waardoor mensen bewust beslissen: we gaan eens een terrasje doen aan het station. De eerste reacties bevestigen dat mensen hier best wel zitten op te wachten. In principe is deze Baar la Gare, die ik samen met Jaak Vercauteren organiseer, een pop-up, die we tot september zullen uitbaten. Maar op termijn kan dit misschien wel iets permanent worden", bedenkt Cederic. "Eigenlijk hoop ik vooral dat mijn pop-up ook anderen op ideeën zal brengen, waardoor er in de stationsbuurt veel meer leven komt. Want laat ons eerlijk zijn: het is hier nog een veel te sombere wijk. Ik wil met deze pop-up bewijzen, dat er hier wél iets te doen valt. Het is dus ineens ook een uitnodiging aan mensen die initiatief willen nemen. Ik kreeg zelfs al een schouderklop van de burgemeester. Die ziet het maar al te graag gebeuren, dat er hier weer leven komt", knipoogt Cederic.





Het Oudenaardse stadsbestuur werkt aan een masterplan om de buurt van het station meer dynamiek te geven. Onlangs is ook een subsidieregeling uitgewerkt, die eigenaars financieel steunt als ze panden in de stationsbuurt opknappen.





Baar la Gare is vier dagen per week geopend: donderdag vanaf 10 uur, vrijdag vanaf 14 uur, zaterdag vanaf 16 uur en zondag van 10 tot 16 uur.