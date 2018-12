AZ Oudenaarde het goedkoopst BEWUSTE KEUZE OM ERELONEN LAAG TE HOUDEN Lieke D'hondt

05 december 2018

11u37 0 Oudenaarde Het Algemeen Ziekenhuis van Oudenaarde scoort opvallend goed in de ziekenhuisbarometer van gezondheidsfonds CM. De erelonen die patiënten in een eenpersoonskamer moeten betalen, zijn gemiddeld genomen zelfs het laagste van alle onderzochte ziekenhuizen.

Wie dezelfde ingreep laat uitvoeren in het ziekenhuis in Oudenaarde, Zottegem of Ronse en kiest voor een eenpersoonskamer, zal een ander bedrag krijgen op zijn of haar factuur door de erelonen. Die mogen artsen aanrekenen wanneer een patiënt kiest voor een kamer alleen.

In het AZ Glorieux in Ronse lag het gemiddeld ereloon in 2017 op 84 procent, in AZ Sint-Elizabeth in Zottegem op 69 procent. Het ziekenhuis dat het minste ereloon aanrekent in de Vlaamse Ardennen is het AZ Oudenaarde; gemiddeld 24 procent. Een daling van maar liefst 32 procent tegenover de voorbije jaren.

Een bewuste keuze, zo blijkt. "Toegankelijke, betaalbare en kwalitatieve zorg zijn onze basiswaarden", zegt voorzitter Stefaan Vercamer. "Het is onze uitdrukkelijke keuze om de erelonen laag te houden en de medische zorgen betaalbaar te houden."

Duidelijk verschil

Dat de erelonen in het AZ Oudenaarde beduidend lager zijn, is goed te merken als we enkele concrete ingrepen naast elkaar zetten. Voor een bevalling in Oudenaarde betalen patiënten in een eenpersoonskamer gemiddeld 1.099 euro met een gemiddeld ereloon van 729 euro. In Ronse betaal je gemiddeld 1.544 euro met een ereloon van gemiddeld 1.171 euro. Voor het verwijderen van een galblaas zien we dezelfde tendens: in Oudenaarde kost een dergelijke ingreep 912 euro met een ereloon van 654 euro. In Ronse kost het gemiddeld 1.509 euro met een ereloon van 1.181 euro.

Patiënten die ervoor kiezen om een kamer te delen met twee of meerdere patiënten, betalen altijd minder voor dezelfde ingreep dan in een eenpersoonskamer. "Sommige ziekenhuizen rekenen forfaits of comfortsupplementen aan, zonder dat de patiënt de mogelijkheid heeft om echt en uitdrukkelijk te kiezen voor 'extra's', zoals televisie, telefoon, wifi of een koelkast in de kamer. Het merendeel van deze supplementen wordt gevraagd in een kamer voor twee of meer personen", legt CM-voorzitter Luc Van Gorp uit.

In de Vlaamse Ardennen is een tweepersoonskamer in AZ Sint-Elisabeth in Zottegem vaak het duurst in vergelijking met de andere ziekenhuizen. "Dat kan verschillende oorzaken hebben", zegt algemeen directeur Frank Verbeke. "Wij rekenen een forfaitair bedrag aan voor televisie, telefoon en frigo op de kamer. In andere ziekenhuizen kan dat per verbruik zijn."

Verbeke benadrukt ook dat de ligduur bepalend kan zijn. "Bovendien verschilt de prijs als een patiënt voor of na de middag het ziekenhuis verlaat, want soms is er dan meer medicatie toegediend. Ook de gekozen behandelmethode heeft een invloed omdat er dan andere medicatie nodig kan zijn die al dan niet wordt terugbetaald."

Meer op hln.be/barometer.