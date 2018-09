AZ Oudenaarde helpt stoppen met roken Ronny De Coster

07 september 2018

Het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde organiseert sessies “stoppen met roken” onder leiding van een erkend tabakoloog.

Het programma start op dinsdag 25 september om 19.30 uur. Er zijn 7 therapeutische sessies van gemiddeld 1 uur en 45 minuten, in groepen van minimaal 4 tot maximaal 15 personen. Informeren en inschrijven kan via het telefoonnummer 055/456120 van de Rookstopkliniek of met een mail naar rookstopkliniek@azoudenaarde.be.

Meer info staat ook op www.rookstopkliniek.be