Avontuurlijke paasvakantie aan Donk 12 april 2018

Aan de Donk in Oudenaarde is het deze dagen gezellig druk. 84 kinderen volgen er één van de vijf avontuurlijke kampen en stages van The Outsider Club.





Een hoogteparcours afleggen, zelf tenten maken of een moerasparcours afleggen. Het zijn maar enkele van de activiteiten die de kinderen en jongeren tussen zes en zestien jaar deze week voorgeschoteld krijgen.





De rode draad is avontuur. "We proberen de ervaring voor elk individueel kind zo groot mogelijk te maken, want wat avontuurlijk is, verschilt van persoon tot persoon. Voor sommigen is iets op kleine hoogte al een hele prestatie, voor anderen is een geblinddoekte deathride de uitdaging", zegt verantwoordelijke Arthur Provoost.





(LDO)