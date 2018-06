Auto rijdt in sloot: brandweer moet chauffeur bevrijden 21 juni 2018

02u54 0 Oudenaarde Op de gewestweg N60 net voor de rotonde Samsonite in Oudenaarde is gisterenvoormiddag rond kwart voor tien een auto in de sloot naast de weg beland.

Het ongeval gebeurde op de rijstroken in de richting Zingem. Door een onbekende oorzaak week de chauffeur van een personenwagen rechts van de weg af. De auto reed de sloot in en kwam tot stilstand tegen een bakstenen duiker.





Een team van de brandweerpost Oudenaarde snelde te hulp om de chauffeur uit zijn auto te bevrijden. De man is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Zijn auto is total loss. Als gevolg van het ongeval verliep het verkeer vanuit Oudenaarde een tijd vertraagd. (DCRB)