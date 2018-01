Auto duikt akker in na harde klap tegen andere wagen 27 januari 2018

03u15 0 Oudenaarde Aan het kruispunt van de Bekestraat en de Maldegemstraat op de grens van Zingen en Mullem kwam het gisterenmiddag tot een zware aanrijding tussen twee auto's.

Een Toyota die in de richting van Mullem reed, werd in de flank gegrepen door een BMW die van rechts kwam. Als gevolg van de klap werd de aangereden auto weggekatapulteerd en belandde hij een vijftiental meter verder in een akker. De twee betrokken bestuurders bleven ongedeerd, maar hun auto's zijn klaar voor de schroothoop. (DCRB)