Atletico wil met “voetjebal” ook de jongste voetbalharten veroveren in Oudenaarde Ronny De Coster

08 januari 2019

15u22 0 Oudenaarde Voetbalschool Atletico start volgende maand in Oudenaarde met voetjebal, bestemd voor kids van 2 tot en met 5 jaar. In de loop van de maand februari zullen kleine groepjes deelnemers op zondagmorgen kunnen genieten van dit nog unieke concept in de sporthal Sporthal Campus College.

“Samen met één van de ouders leren de kinderen omgaan met een bal en doen ze een eerste kennismaking met voetbal. Al is voetballen niet het enige wat ze doen”, zegt Eddy Van Oost, manager bij Atletico. “Ook spelletjes en coördinatie- en spieroefeningen komen aan bod. Dat is dan ook weer een hulp voor de ontwikkeling van hun prille persoonlijkheid en taalontwikkeling. Bovendien beleven de ouders een unieke ervaring met hun kind, onder de deskundige begeleiding van trainer Sara Grémeaux”, legt Van Oost uit.

Kleine groepjes

De voorjaarssessie voetjebal start op 3 februari. Daaraan kunnen twee groepjes deelnemen van maximaal 10 spelertjes en hun ouder. Een les of “training” duurt 45 minuten en kost 9 euro. Het zijn er 10 in totaal. De eerste groep begint om 10 uur, de tweede om 11 uur. Bij de eerste inschrijving betaal je nog 35 euro voor een leuk en uniek voetbalpakje. Inschrijven kan enkel via de website www.atletico.be/inschrijven.