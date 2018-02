Asfra Racing team huldigt medewerkers tijdens ploegvoorstelling 07 februari 2018

In de refter van de Abraham Hansschool was er de voorstelling van het rennersbestand waarmee het Asfra Racing team Flanders straks het seizoen aanvangt. Wat gekoppeld was aan een eetfestijn voor familie, ouders en sympatisanten. Clubbezielers Ronny en Luc Assez hielden zich eraan de stafmedewerkers, waarop de club kan rekenen, te huldigen. Onder andere de ploegleiders Patrick De Buysscher, André Soetaert en Kevin Claeys, mecanicien John Michels, verzorgers Patrick Van den Steen, Philippe Van Daele, Sören Labiau en Dino Claus en volgwagenchauffeur Ronny De Clercq werden in de bloemetjes gezet.





(MAN)