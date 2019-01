As van open haard zet hele houtopslag in brand Ronny De Coster

31 januari 2019

20u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De brandweerpost Oudenaarde moest donderdagavond even na 19 uur te hulp snellen naar de Lindestraat in Bevere. Achter een woning had een houtopslag vuur gevat.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al metershoog. De brandweer kon beletten dat het vuur zich uitbreidde naar een aanpalende garage. De houtopslag en het afdak erboven zijn helemaal vernield.

Het vuur zou ontstaan zijn nadat de bewoner as van een open haard naar buiten had gebracht. De brandweer vermoedt dat die is blijven smeulen en dat zo de houtopslag in brand is gevlogen.