Arbeider gooit met baksteen naar collega: Openbaar Ministerie vordert half jaar cel

Lieke D'hondt

25 maart 2019

16u35 0 Oudenaarde Een bandarbeider die bij steenbakkerij Vande Moortel in Oudenaarde werkte, riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 800 euro. De man gooide een baksteen naar het hoofd van een collega nadat die commentaar had gegeven op zijn manier van werken.

De arbeider stond samen met zijn collega aan de lopende band toen het slachtoffer opmerkte dat de beklaagde zijn werk niet naar behoren uitvoerde. Daarop nam de man een baksteen van de band en gooide die naar het hoofd van het slachtoffer. Die kon het projectiel afweren, maar was wel danig onder de indruk. Hij was vijf maanden werkonbekwaam en moest psychologische begeleiding krijgen. De beklaagde is ondertussen ontslagen op zijn werk en riskeert nu nog eens zes maanden cel en een boete van 800 euro. Hij liet verstek gaan in de rechtbank. De rechter zal op 29 april het vonnis uitspreken.