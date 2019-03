Appartementsgebouw in centrum van Oudenaarde ontruimd omwille van brand in de kelder Ronny De Coster

13 maart 2019

14u51

Bron: Eigen berichtgeving

In het centrum van Oudenaarde is een appartementsgebouw ontruimd omwille van een brand in de kelder. Het vuur heeft gewoed in een bergruimte. Die heeft zware brandschade opgelopen. De rook heeft zich via de gangen door het hele gebouw verspreid. Alle bewoners konden het pand veilig verlaten.

Het getroffen appartementsgebouw bevindt zich aan de Burgschelde in Oudenaarde.

Bewoners die rook hadden waargenomen in de gang, sloegen alarm. “Toen we arriveerden, was er in de kelder een zeer grote rookontwikkeling”, zegt kapitein Koen Darragas van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Meteen hebben we alle bewoners naar buiten gebracht. Ze worden opgevangen in een tea-room in de buurt”, zegt Darragas.

Het is niet duidelijk of de bewoners vandaag nog naar hun flat kunnen terugkeren. “Energiemaatschappij Eandis is onderweg om te onderzoeken of de nutsleidingen nog voldoen en of de stroom in het gebouw nog veilig is. In de kelder bevindt zich immers de hoogspanningscabine”, legt Darragas uit.

Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur niet aan de elektrische installatie zijn ontstaan, maar in een bergkast. Hoe die kan in brand zijn gevlogen, is niet duidelijk. Daarom komt een branddeskundige te plaatse om de omstandigheden van de kelderbrand te onderzoeken.

