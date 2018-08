Annelies en Bart nieuw uitbaters brasserie zwemkom Sportoase 07 augustus 2018

Nadat de vorige uitbaters van de brasserie van de nieuwe, stedelijke zwemkom Sportoase aan de Prins Leopoldstraat 91 de boeken na elf maanden neerlegden, stond deze een tijdje leeg. Nu zijn er nieuwe uitbaters gekomen voor deze brasserie op de eerste verdieping met een uitzicht op het zwembad en dat zijn de Oudenaardisten Annelies Vuye en Bart De Vriese geworden. Beiden hebben al enige ervaring in de horecasector achter de rug. De brasserie is voortaan dan ook elke dag vanaf 10 uur open en dit tot zolang er activiteiten zijn in de zwemkom.





(MAN)