Amerikaans bedrijf steunt technische school MACHINEBOUWER SCHENKT BEURS VAN 15.000 EURO AAN BERNARDUSTECHNICUM RONNY DE COSTER

19 januari 2018

02u48 0 Oudenaarde De Oudenaardse technische school Bernardustechnicum heeft van de Amerikaanse machinebouwer Haas een studiebeurs van maar liefst 15.000 dollar gekregen. Met dat geld heeft de school hoogtechnologische schuifmaten gekocht om aan de leerlingen cadeau te doen. "Wij willen zo leerlingen steunen die kiezen voor een technische opleiding, want ze zijn nog altijd met te weinig", zegt Simon Vanmaekelbergh van Haas.

De 15.000 dollar, zo'n 12.500 euro, is een donatie van Gene Haas. Hij is de oprichter en zaakvoerder van Haas Automation, een Amerikaanse machineproducent in computergestuurde verspaningsmachines. "In ons Haas Technical Education Center (HTEC) op de campus Gelukstede hebben we zeven CNC-machines van het merk Haas, waarmee alle leerlingen uit de technische richtingen het computergestuurd verspanen (CNC) kunnen oefenen. Dat maakt dat het bedrijf ons kent, maar we hebben wel een dossier moeten indienen om die studiebeurs te krijgen", zegt Kurt Vanmeerhaeghe, technisch adviseur van de school.





Schuifmaten

"We hebben beslist om het geld te besteden aan nauwkeurige en kwalitatieve digitale schuifmaten en geven die meetinstrumenten als nieuwjaarscadeau aan de leerlingen. De schuifmaten zullen vanaf nu volop worden gebruikt als meetgereedschap tijdens de praktijklessen metaal. Zo'n materiaal kost al snel 125 euro. Leerlingen hebben die eigenlijk sowieso nodig, maar hoeven het dankzij deze schenking niet meer zelf aan te kopen", bedenkt Vanmeerhaeghe.





Een deel van de schenking wordt ook gebruikt voor het bekostigen van het inschrijvingsgeld voor de leerlingen die na hun zesde jaar verderstuderen in een specialisatiejaar of vervolgstudie aan de hoge school.





Waardevol

"Nog te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding, terwijl ze op de arbeidsmarkt zeer waardevol zijn. Het bedrijfsleven smeekt namelijk om goede technici. De leerlingen in deze school weten al lang voor ze afstuderen, waar ze aan de slag kunnen", motiveert Simon Vanmaekelbergh waarom zijn bedrijf de school financieel steunt. "Wij zullen dit jaar in België alles samen 70.000 euro schenken aan technische scholen. Op Europees niveau geven we jaarlijks een half miljoen euro uit en wereldwijd bedraagt het jaarlijks budget voor scholen zo'n 10 miljoen euro. Als bedrijf zien we dat ook als een manier om scholen dichter bij het bedrijfsleven te brengen", besluit Vanmaekelbergh.