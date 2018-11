Ambachtelijke slagerij Blockeel: “Alle vlees komt van onze boerderij in Eine” Unizo overhandigt het felbegeerde label “Handmade in Belgium” Ronny De Coster

16 november 2018

17u56 1 Oudenaarde De bekende slagerij Blockeel in Oudenaarde heeft van Unizo vrijdag het label “Handmade in Belgium” gekregen. Daarmee erkent de zelfstandigenorganisatie, dat de Oudenaardse slager én landbouwer werkt op een ambachtelijke manier en daardoor een origineel product in de markt zet.

“Met het authenticiteitslabel ‘Handmade in Belgium’ willen we de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zetten, want hun producten maken vandaag het verschil voor de moderne consument”, zegt Johan Michels van Unizo Vlaamse Ardennen. “Het HIB-label verenigt de moderne en traditionele ambachtsman of –vrouw in een community. De consument weet vandaag niet altijd zeker wat hij koopt, terwijl mensen vandaag meer dan ooit op zoek zijn naar originele producten. Aan de andere kant is het voor ondernemers niet makkelijk om op te boksen tegen de concurrentie van industriële producten.”

Slager en boer

Tom Blockeel en Nathalie Vanderstraeten van Slagerij Blockeel in Oudenaarde mochten het felbegeerde label vrijdag in ontvangst nemen. Unizo lauwert hen daarmee voor de verwerking en de verkoop van vlees uit eigen stallen.

“We zijn niet enkel slager, maar ook landbouwer”, zegt Tom Blockeel. Hij werkt niet alleen in de slagerij, maar ook op de boerderij. “Al het rundvlees dat in onze slagerij verwerkt en verkocht wordt, is van eigen kweek. Met 24 mensen in onze slagerij en traiteurszaak in Oudenaarde, zeven in ons bedrijf Maisonie dat desserts maakt aan de Westerring en twee personeelsleden op de boerderij zijn we al een heus bedrijf, maar dat belet ons niet om op een ambachtelijke manier te werken. We zijn de derde generatie en willen de traditie van onze voorouders sterk in ere houden”, vertelt Tom Blockeel.

Elke week twee koeien en een kalf

Elke week slacht hij twee koeien en één kalf uit zijn stallingen in Eine. “We beschikken over een veestapel van 320 dieren. Het grote verschil met de meeste anderen in de sector is, dat wij alles in handen hebben en dus ook onder controle houden: we kweken zelf het veevoeder voor onze dieren, die op ons eigen bedrijf geboren worden en die we volgen tot in de slagerij. We hebben vier koks en zeven slagers in dienst. En samen zoeken we voortdurend naar nieuwe gerechten en bereidingen. Ik zeg dit met het grootste respect voor collega’s in de sector, maar wij proberen ons toch te onderscheiden door een origineel product in de markt te zetten. Mochten we alleen maar zaken willen verkopen die je in elke supermarkt vindt, dan hadden we die specialisten niet in huis moeten halen. En de consument, die smaakt echt wel het verschil: meer dan ooit zoeken mensen een meerwaarde in wat ze op hun bord krijgen. Daarop proberen we in te spelen”, besluit Tom.