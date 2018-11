Amaranthe zingt JUL I KERST in Sint-Jozefskerk Ronny De Coster

29 november 2018

00u39 0 Oudenaarde Internationaal gevierd topkoor Amaranthe uit Oudenaarde zingt op 16 december in de Sint- Jozefskerk in Oudenaarde haar nieuwste productie JUL I KERST.

Jong dameskoor Amaranthe is uitgegroeid tot een gevestigde en zeer gerespecteerde waarde in het koor- en muziekleven in Vlaanderen en is de laatste jaren, met eerste prijzen in Musica Eterna Rome, IKV Maasmechelen en CantaRode Kerkrade, ook steeds nadrukkelijker aanwezig op de internationale koorscène.

Amaranthe brengt zeer innemende en uiteenlopende concerten en producties. Tweejaarlijks brengt ze een eigen kerstconcert. Met een mix van geijkt dameskoorrepertoire en Zweedse kerstliederen (door de zangeressen zelf vertaald naar het Nederlands) belooft Amaranthe een groots, feestelijk en toch ook intiem kerstconcert.

JUL I KERST: 12 december om 16.30 uur in de Sint-Jozefskerk aan het Sint-Jozefplein in Oudenaarde. Kaarten zijn te bestellen via tickets@amarantheoudenaarde.be

Meer info: www.amarantheoudenaarde.be