Amaranthe brengt 'Kaipaava' 13 maart 2018

Dameskoor Amaranthe uit Oudenaarde brengt op 17 en 24 maart het concert 'Kaipaava' in Gent en Oudenaarde onder leiding van dirigent Johannes Dewilde. In het concert staat het volkslied centraal. "Het loopt als een rode draad doorheen het programma", legt Veronique Gevaert uit. Enkel voor het concert in de Sint-Jozefskerk in Oudenaarde op 17 maart zijn nog tickets verkrijgbaar. Deze kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen onder de twaalf jaar. Bestellen kan bij de koorleden of op www.amarantheoudenaarde.be. (LDO)