Amalia Hantson wint dressuurcriterium 17 april 2018

In manège Kerselare is onlangs een dressuurcriterium doorgegaan. Na de finale vond de prijsuitreiking plaats door organisator Wim Gilleman.





Er werd in drie niveaus gesprongen. De beginnersproef kwam op naam te staan van Elise Declercq uit Kaster en in niveau 0, zijnde Initiatie, haalden Jolie Deprez uit Ooike en Amalia





Hantson uit Ruien het. Luna Derveaux uit Vurste haalde het zowel in niveau 1 en 2 terwijl de Zingemse Shauni Heleyn primus werd in niveau 3. Algemeen laureate van het 28ste wintercriterium werd Amalia Hantson.





(MAN)