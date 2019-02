Als je liever hebt dat de thuisverpleging niét aan huis komt? Ronny De Coster

04 februari 2019

19u09 0 Oudenaarde Zes thuisverpleegsters uit Oudenaarde verzorgen hun patiënten voortaan niet enkel thuis, maar op een nieuwe verpleegpost. “Patiënten die voldoende mobiel zijn, kunnen voortaan ook tot bij ons komen wanneer het hén past. Dat heeft verschillende voordelen”, zegt Franka Nollet, initiatiefneemster van de nieuwe verpleegpost, een unicum in de streek.

Franka Nollet is al meer dan twintig jaar actief in de thuisverpleging en -verzorging. Ze vormt een team met Evi Van De Populiere, Sofie Verhoeyen, Leen Van Hessche, Patricia Huysman en Kathy Assez.

Tot voor kort deden zij wat alle thuisverpleegsters en -verplegers doen: patiënten bezoeken en die in hun eigen huis verzorgen.

“Die mensen weten altijd maar bij benadering wanneer de thuisverpleging zal langs komen. We kunnen nooit een exact uur afspreken, omdat de vordering van het werk afhangt van de manier waarop het vlot bij de andere patiënten. Voor sommige van onze ‘klanten’, is het vervelend dat ze zich een lange tijd moeten beschikbaar houden. Vooral jonge mensen en patiënten die nog actief zijn, willen geen hele voormiddag thuis blijven wachten op een spuitje of een wondverzorging. Als die mensen dan ook nog zelf mobiel zijn, willen ze nog liever zelf tot bij ons komen dan te moeten wachten”, vertelt Franka.

Daarom keert ze de rollen om en laat ze patiënten die dat wensen zelf naar de verpleging komen. Aan de Broekstraat in Oudenaarde heeft ze de verpleegpraktijk ‘Anemoon’ geopend, de eerste in de streek. “Patiënten maken een afspraak en worden op die manier veel sneller geholpen”, zegt Franka.

Wondverzorging

In de verpleegpraktijk doet het team onder meer wondverzorging, stomazorg, oncologische wondzorg, inspuitingen, infuustherapie en het verwijderen van chemopompen. De betaling van de dienstverlening verloopt altijd via het ziekenfonds.

Meer info: 0468/49.46.79