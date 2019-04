Als bij wonder niemand gewond: terreinwagen over de kop nadat aanhangwagen gaat slingeren op N60 Ronny De Coster

12 april 2019

16u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Op de gewestweg N60 is een terreinwagen vrijdagnamiddag over de kop gegaan.

Het ongeval gebeurde net voor de afrit aan de Minderbroedersstraat in de richting Ronse. De chauffeur van de terreinwagen verloor de controle over het stuur, nadat zijn aanhangwagen met daarop een kraan begon te slingeren. De auto boste eerst nog tegen een bestelauto en sloeg daarna over de kop.

Bij de klap raakte als bij wonder niemand gewond.

Als gevolg van het ongeval moest het verkeer op de N60 een tijd over de pechstrook. Daardoor ontstond een file.