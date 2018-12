Alle beuken op het ravelijn in park Liedts worden gerooid en vervangen “Bij heraanleg van de ravelijn is onvoorzichtig gewerkt, waardoor de wortels van de bomen zijn beschadigd” Ronny De Coster

20 december 2018

10u32 0 Oudenaarde Er is slecht nieuws over de beuken in het kasteelpark Liedts in Oudenaarde: de hele rij bomen moet worden gerooid. De beuken zijn ziek. Volgens Onroerend Erfgoed wordt de bomensterfte veroorzaakt door onzorgvuldig uitgevoerde werkzaamheden voor de heraanleg van de ravelijn. “Het zal tientallen, misschien wel meer dan honderd jaar duren eer de toestand van het park hersteld is”, reageert Steven Bettens (Groen) onthutst. “Ik vraag een strikte naleving van de richtlijnen bij het rooien en de heraanplant en van de aanbevelingen in het beleidsplan, zodat het park terug een park die naam waardig, kan worden”, zegt Bettens.

In mei van dit jaar was een deel van het achterpark in park Liedts afgesloten omdat zieke beuken een gevaar voor de bezoekers konden zijn (zie krantenartikel). De bomen hebben het niet gehaald en zullen binnenkort gerooid en vervangen worden door nieuwe.

Wortels beschadigd

“Hoewel de schepen het in mei nog niet wilde erkennen, waren de bomen ziek als gevolg van de werken aan het ravelijn,” zegt Steven Bettens, Groen vroeg tijdens die raadszitting zo snel mogelijk een boomverzorger aan het werk te stellen om te proberen de beuken te redden

“Ondanks het werk van de boomverzorger hebben de bomen het niet gehaald,” betreurt Bettens. “Machines veroorzaakten wortelbeschadiging en drukten de aarde rond de bomen samen waardoor de wortels onvoldoende of geen zuurstof meer hadden. Dat erkent ook Onroerend Erfgoed in zijn machtiging om de bomen te rooien”, licht Bettens toe.

Herplanten

Onroerend Erfgoed adviseert om alle bomen op het ravelijn te rooien zodat een duurzame heraanplant kan gebeuren. “Een jonge plant tussen grote bomen heeft inderdaad een kleinere kans om tot een volwaardige boom uit te groeien,” gaat Bettens verder, “Om te voorkomen dat machines tijdens het rooien en tijdens de heraanplant nog meer bomen beschadigen, moet van Onroerend Erfgoed in overleg met een gecertificeerd boomverzorger een plan van aanpak opgesteld en in het bestek toegevoegd worden. Er kunnen maar best twee afzonderlijke bestekken uitgeschreven worden: een bestek waarin het plan van aanpak wordt uitgewerkt en dat de garantie biedt voor een maximale bescherming van alle planten en dieren in het park en een tweede bestek voor de uitvoering van de werken zelf. Enkel op die manier kunnen we de garantie krijgen dat met de grootste zorg zal gehandeld worden”, gelooft Bettens.

Tientallen tot honderd jaar hersteltijd

“Ik betreur heel erg, dat men bij de aanleg van het ravelijn zo onvoorzichtig te werk is gegaan. Het zal tientallen, misschien wel meer dan 100 jaren duren voor we terug gelijkaardige grote beuken hebben en voor het park zijn oorspronkelijk historische uitzicht terug krijgt”, besluit Bettens.

