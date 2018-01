Albanees gezin wordt na acht jaar uitgewezen SCHOOL EN BUREN REAGEREN GESCHOKT DOOR BESLISSING RONNY DE COSTER

02u54 0 Ronny De Coster De geschokte buren en schooldirectie bij het huis waar het gezin is meegenomen. Oudenaarde De politie heeft gisteren een Albanees gezin met drie kinderen opgepakt en in een asielcentrum geplaatst, met de bedoeling hen naar Albanië terug te

sturen. Hun buren en de directie van de KBO-school, waar twee van de kinderen van het gezin les volgden, reageren





verbijsterd. "Die mensen wonen hier al acht jaar en waren perfect geïntegreerd in het dorp en in het verenigingsleven. De manier waarop zij halsoverkop uit hun huis zijn gehaald, vind ik een grove schending van de kinderrechten", zegt schoolhoofd Katrien De Smet.





Het was rond zeven uur gisterenochtend, toen de politie aanbelde bij Arben en Lindita Kadrija en hun kinderen Sara (3), Keyda (9) en Kledis (11) aan de Ohiostraat in Nederename. "Ik heb hier een combi en twee anonieme politiewagens zien stoppen. De agenten belden aan en maanden mijn buren aan om mee te komen", vertelt Eddy De Pandelaere, die vlak naast het betrokken gezin woont.





Ronny De Coster Sara (3).

Geen profiteurs

"Ik zag de vertwijfelde blikken van de kinderen die niet wisten wat er aan het gebeuren was. Het was allemaal zo emotioneel dat ik niet kon blijven kijken. Wij waren als buren goed met die mensen bevriend. Het waren geen profiteurs die van ons systeem kwamen genieten, maar mensen die hier een leven uitbouwden, hoe moeilijk dat voor hen ook was. Is deze uitzetting wettelijk? Dan is er iets fout met onze wet. Het minste wat je kan zeggen, is dat de 'redelijke termijn' om mensen uit te wijzen na acht jaar toch fel overschreden is. Zo ga je niet met mensen om", reageert De Pandelaere verontwaardigd.





Katrien De Smet, directrice van de KBO-school van Nederename kreeg rond acht uur telefoon van de politie.





"Een agent zei me dat Sara (3) en Keyda (9) bij ons niet meer naar school zouden komen en dat hij daar verder geen uitleg mocht over geven. Ik stond perplex, omdat ik niet wist waarover dit ging. Blijkt dat ze ineens het land uit moeten. Ik kan het nog altijd niet geloven. We spreken hier over een gezin dat al acht jaar in ons land woont. Sara en Keyda zijn op onze school heel geliefde kinderen. Keyda is aangesloten bij de KLJ Nederename en Chiro Eine. Hun 11-jarige broer Kledis volgt les in de KBO-school in Eine", zegt De Smet.





Ronny De Coster Kejda (9).

Keurige mensen

"Het zijn keurige mensen die zich heel goed in de gemeenschap hebben geïntegreerd. De kinderen lagen heel goed in de groep en spreken ook onze taal. Ik ben enorm geschokt door de manier waarop ze hier worden weggerukt: kinderen die uit hun bed worden gelicht en meegenomen worden zonder dat ze zelfs de kans krijgen om afscheid te nemen van vriendjes en klasgenootjes. Ik vind dat erg wreed. Als er bij ons kindjes vertrekken naar een andere school, geven wij een afscheidsfeestje. Aan Sara en Keyda hebben we niéts kunnen zeggen. Als zij nu naar Albanië moeten verhuizen, komen ze terecht in een land dat zij niet eens kennen. Sara is zelfs hier geboren. We hebben de kinderen op school vandaag ingelicht en de reacties zijn toch wel emotioneel. Sommigen hebben spontaan tekeningen gemaakt om hun verdriet te uiten", vertelt De Smet.





"Wij kunnen dit toch niet zomaar laten gebeuren", bedenkt de schooldirectrice. "Wat we precies kunnen doen, moeten we eens bekijken. Maar geen moeite zal ons te veel zijn om te beletten dat deze mensen verplicht worden om te vertrekken", maakt de schooldirectrice zich sterk.





Instelling

Het betrokken gezin is ondergebracht in een instelling voor uitgeprocedeerde families in Sint-Gillis-Waas. "Dat is met het vooruitzicht van een repatriëring naar Albanië", weet hun advocaat Bertrand Vreyens. "In augustus vorig jaar kregen ze te horen dat hun asielaanvraag in ons land werd geweigerd. Daarbovenop kregen ze ook het bevel om het land te verlaten. Tegen die beslissing hebben we toen beroep aangetekend. De uitspraak is er nog niet, maar blijkbaar heeft men niet gewacht om dit gezin toch al op te pakken. Wettelijk kan ik daar niks tegen inbrengen: een beroep houdt een uitwijzingsbevel niet tegen. Maar je kan je wel grote vragen stellen bij de onmenselijkheid waarmee deze mensen na acht jaar in ons land plots behandeld worden", besluit de advocaat.