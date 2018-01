Albanees gezin moet in doorverwijswoning blijven 22 januari 2018

Het gezin Kadrija, met drie schoolgaande kinderen, werd op 11 januari door de politie in haar woning aan de Ohiostraat opgepakt, met een bevel om het grondgebied te verlaten. Met het oog op hun repatriëring, zijn ze overgebracht naar een zogenaamde doorverwijswoning in Sint-Gillis-Waas. De advocaat van het gezin had bij de rechtbank in Oudenaarde een verzoek ingediend om het gezin haar lot te laten afwachten in hun huis in Oudenaarde, zodat de dagelijkse trip van twee keer 70 kilometer tussen Sint-Gillis-Waas en Nederename, georganiseerd en betaald door sympathisanten, niet meer zou hoeven. Maar de rechter weigert dat.





Brief aan minister

Het schoolbestuur van de kinderen klaagt intussen in een brief aan onderwijsminister Hilde Crevits, dat de afhandeling van dit asieldossier in strijd is met de verwachtingen van het onderwijs én dat ook de kinderrechten zijn geschonden. "Als schoolbestuur hebben we samen met onze scholen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De overheid heeft daarrond recent nieuwe kwaliteitsverwachtingen bepaald. Daarin staat onder meer dat scholen moeten streven naar lange termijneffecten en duurzaamheid voor al hun leerlingen voor ogen houden zowel op het vlak van kwalificatie, socialisatie als persoonsvorming. Die onderwijskwaliteitsverwachtingen van de overheid zijn tegenstrijdig met de uitvoering van de maatregelen die genomen worden in deze asielprocedure", schrijft Marc Van Huffel, voorzitter van het Katholiek Basisonderwijs Oudenaarde, aan de minister. "Wat gebeurd is, had niet alleen een grote impact op het gezin, maar ook op de betrokken scholen."





Het schoolbestuur vindt dat de kinderen van het betrokken gezin fundamenteel zijn geschaad in hun rechten. "Ze zijn door politiemannen in kogelvrije vesten uit hun huis gehaald en in een ander voertuig dan hun ouders weggevoerd. Ze mochten ook niets meenemen. We hopen dat elk kind waarvan de asielprocedure langer dan twee of drie jaar loopt, op zijn minste het schooljaar kan afmaken. Of beter nog: zijn opleiding kan afronden. Dat biedt hen de beste garanties voor de toekomst. Als de overheid geen structurele maatregelen neemt, zullen nog veel scholen protesteren bij dergelijke afhandelingen van dossiers", waarschuwt Van Huffel de minister. (DCRB)