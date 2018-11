Al meer dan 30.000 bezoekers naar MOU-museum: “Zelfs Russen, Japanners en Chinezen willen Adriaen Brouwer zien” “Grote belangstelling voor cultureel project is ook goed voor de horeca” Ronny De Coster

18 november 2018

11u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Meer dan 30.000 geïnteresseerden hebben in het stadhuis van Oudenaarde de tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer, meester van emoties’ bezocht. “Daarmee overtreffen we nu al de verwachtingen”, zegt burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Brouwer is een heel toegankelijke schilder, die een breed publiek aanspreekt”, verklaart MOU-conservator Geertrui Van Kerkhoven hoe het komt dat veel Nederlanders, Spanjaarden, Italianen, Russen, Chinezen en Japanners de weg naar Oudenaarde vinden.

Voor de meest prestigieuze tentoonstelling die in Oudenaarde ooit heeft plaatsgevonden, hebben conservator Geertrui Van Kerkhoven en haar team van het Museum van Oudenaarde (MOU) en de Vlaamse Ardennen 27 eigenhandige Brouwers uit musea en privécollecties uit heel de wereld naar Oudenaarde laten brengen. De werken komen onder andere uit het Louvre in Parijs, The Metropolitan Museum of Art in New York, het Philadelphia Museum of Art, het Rijksmuseum in Amsterdam, Kunstmuseum Basel en het Mauritshuis in Den Haag. Het is uitzonderlijk dat al die werken even ‘thuis’ zijn in Oudenaarde. Dat de expo een succes zou worden, was al snel duidelijk: al voor de opening had Oudenaarde achttienduizend tickets verkocht. Ondertussen is de teller al de dertigduizend gepasseerd. Het lijkt er dan ook op dat het vooropgestelde doel van veertigduizend bezoekers overschreden zal zijn als half december de 27 Brouwers weer uit Oudenaarde vertrekken.

Russen

“De bezoekers komen uit heel de wereld”, weet Van Kerkhoven. “We krijgen veel bezoekers uit Nederland over de vloer, maar we hebben ook grote en lovende artikels gekregen in onder andere Duitse, Spaanse, Italiaanse en zelfs Russische kranten. En dat heeft zijn weerslag. We merken dat ook steeds meer Chinese en Japanse toeristen de weg naar Oudenaarde vinden. Dat danken we vooral aan de internationale promotie die Toerisme Vlaanderen voert. Onze expo over Adriaen Brouwer is een Vlaamse hefboomproject: wij worden nu meegenomen in internationale marketingcampagnes van Toerisme Vlaanderen”, prijst Geertrui Van Kerkhoven zich gelukkig.

Langer open

Ook veel inwoners van Oudenaarde willen de uitzonderlijke tentoonstelling van hun beroemde stadsgenoot zien. “Ik geef de raad om in de week te komen. Op weekdagen kun je rustiger van de expo genieten, want de weekends zijn druk. We gaan de openingsuren daarom zelfs uitbreiden. Op donderdag kun je de tentoonstelling zelfs tot 22 uur bezoeken”, geeft de museumconservator aan.

Weerslag op horeca en handelsleven

“Het succes van deze expositie laat zich niet alleen voelen in het stadhuis, maar ook daar buiten. Dit evenement heeft ook een grote weerslag op de horeca en het handelsleven”, bedenkt burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Er loopt meer volk in de stad en niet alleen cafés, restaurants en hotels genieten daarvan: ook voor winkeliers is dit een goede zaak. De economische impact van dit cultureel evenement moeten we niet onderschatten. Ik hoop dat er bij de bezoekers ook mensen zijn die zin hebben gekregen om nog eens naar Oudenaarde terug te keren en andere facetten van onze stad te ontdekken. Qua promotie voor de stad blijft er na zulke grote evenementen altijd wel iets hangen”, gelooft de burgemeester.

Tickets

‘Adriaen Brouwer, meester van emoties’ loopt nog tot en met 16 december in het MOU-museum in het stadhuis van Oudenaarde. De basistoegangsprijs voor de expo bedraagt tien euro, maar er zijn verschillende formules. Meer info op www.adriaenbrouwer.be.