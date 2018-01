Agnes gehuldigd in stadhuis voor 100ste verjaardag 02u36 0 Foto André Marlier

Agnes Lambrecht uit Eine heeft op 9 januari haar 100ste verjaardag gevierd. Voor die gelegenheid zakte ze af naar het stadhuis voor een hulde. Samen met haar dochter Marie-Madeleine woont ze in de Nestor de Tièrestraat 54. Daar runde ze destijds een kruidenierswinkel waar nu de Fortisbank gevestigd is. Zij en haar intussen overleden man Rafael Van Haezebroeck hebben samen drie kinderen, zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. In naam van het stadsbestuur kreeg Agnes van schepen van Feestelijkheden John Adam een waardebon van 250 euro overhandigd.





(MAN)