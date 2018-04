Afscheid in mineur van 'de knip' STAD ZAL WAGENS OPNIEUW ROND MARKTPLEIN LATEN RIJDEN FRANK EECKHOUT

11 april 2018

02u40 0 Oudenaarde Ruim vier maanden na de openstelling van het vernieuwde plein, haalt het stadsbestuur dan toch de omstreden 'knip' uit de Markt. "We zullen nu voor zes maanden een proefopstelling invoeren", kondigt schepen van Mobiliteit Lieven Cnudde (CD&V) aan.

Na hevige kritiek heeft het stadsbestuur het circulatieplan op de Markt laten herbestuderen. Op een inspraakmoment dat de stad eind vorige maand organiseerde, vroeg bijna de helf van de aanwezigen om de knip uit de Markt te halen, waardoor het weer mogelijk zou zijn om met de auto rond het plein te rijden.





"Wij bleven niet doof voor de opmerkingen en werkten enkele alternatieve pistes uit. Uiteindelijk hebben we beslist om de 'knip' aan de Voorburg af te voeren en de rijrichting in de Burgscheldestraat opnieuw om te keren. Door deze ingrepen vereenvoudigt de doorgang van de west- naar de oostkant van ons centrum. Dit voorstel bestaat uit een proefopstelling van zes maanden en gaat in op 1 mei. Het uitgangspunt van ons verkeerscirculatieplan wijzigt echter niet: we willen nog steeds een autoluw stadscentrum waar het aangenaam vertoeven is. We blijven niet stug vasthouden aan onze oorspronkelijke modellen, maar staan steeds open voor de veranderende realiteit en voor nieuwe inzichten", zegt schepen Lieven Cnudde.





De proefopstelling is echter niet de enige aanpassing die het stadsbestuur nu naar voren schuift. Samen met de vzw Oudenaarde Winkelstad zal ook een communicatiecampagne worden uitgewerkt om de verkeerssituatie in het centrum nog duidelijker uit te leggen.





Inspraakmoment

"We mogen wel zeggen dat we de verschillende standpunten en suggesties hebben kunnen combineren in dit nieuwe voorstel. De proefopstelling komt er ook na nauw overleg met onze ondernemers in het centrum, want zij moeten hier tenslotte hun brood verdienen. We hebben hierbij gemerkt dat de perceptie vaak even belangrijk is als de realiteit zelf, en daarom blijven we in de toekomst de krachten bundelen om samen met deze mensen nog gerichter in te zetten op duidelijke communicatie. Tijdens het inspraakmoment waren er tenslotte ook meerdere bedenkingen bij de soms moeilijke combinatie van druk verkeer met schoolgaande jeugd. Daarom komt er ook bijzondere aandacht voor de verschillende schoolomgevingen binnen het ruime centrum", voegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) daar nog aan toe.





Het stadsbestuur trekt met dit voorstel deze maand nog naar de gemeenteraad.