Adriaen Brouwer kondigt feestjaar aan in trailer 21 juni 2018

Het zijn drukke tijden voor Adriaen Brouwer, want behalve de Bierfeesten, komt er binnenkort ook een tentoonstelling over de 17e-eeuwse Oudenaardse schilder. Vanaf half september organiseert het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen (MOU) een prestigieuze expositie over zijn leven en werk. Uit befaamde private en publieke collecties in Europa en Amerika komen de werken van Brouwer naar Oudenaarde. Om die grote expo en ook de vele nevenactiviteiten aan te kondigen, laat de stad een trailer maken. "Vijf uur hebben we deze week gefilmd voor een spotje dat 20 seconden zal duren", vertelt Koen Browaeys, die Adriaen Brouwer vertolkt.





Alle info over de geplande activiteiten staat op de website www.adriaenbrouwer.be (DCRB)