Adriaen Brouwer Bierfeesten nemen flinke start 23 juni 2018

Daan speelde voor een helemaal volgelopen Ham in Oudenaarde: de Adriaen Brouwer Bierfeesten hebben gisteren een flitsende start genomen. Ook op de vernieuwde Markt, die na een jaartje "out" weer helmaal meespeelt in het grootste Oudenaardse feest van het jaar, was de opkomst groot. Vandaag staan onder anderen Rob De Nijs, Niels Destadsbader, Def Dames Dope en Radio Guga op de muzikale affiche en trekt de Adriaen Brouwerstoet door het centrum. Zondag is Vlaamse liedjesdag met De Romeo's, Willy Sommers en Swoop. Info: www.bierfeesten.be (DCRB)