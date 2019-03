Adriaen Brouwer Bierfeesten keren terug naar de Markt Ronny De Coster

28 maart 2019

21u24 11 Oudenaarde De Oudenaardse Markt wordt na jaren terug de centrale plaats voor de Adriaen Brouwer Bierfeesten. “We plaatsen het podium niet langer op de Ham, maar aan de Vleeshuis” zo kondigen het stadsbestuur en organisator Peter Decordier samen aan.

De jongste jaren liet Peter Decordier het hoofdpodium van de Adriaen Brouwer Bierfeesten opstellen aan de Ham. Daar programmeerde hij ook de grootste namen. Op de Markt kregen de bezoekers een rustiger programma.

Op vraag van het stadsbestuur en ook omdat de horeca het niet bepaald fijn vond dat het zwaartepunt van de Bierfeesten almaar meer langs de Schelde kwam te liggen, keert het grote podium na drie jaar naar de Markt terug.

Podium aan Vleeshuis

“We gaan het opstellen ter hoogte van het Vleeshuis met zicht richting stadhuis. Het publiek zal dus staan op het “onderste” deel van de Markt. Op de plaats waar de parking is, komt nog een tweede podium, waar dj’s zullen spelen op de momenten dat er op het grote podium niets gebeurt. We gaan dus helemaal voor een opwaardering van de Markt”, zegt Peter Decordier, die in opdracht van de stad de Bierfeesten organiseert.

Eén naam op de affiche kan hij al prijsgeven: vrijdag speelt alvast Absynthe Minded.

Food & beer

Het deel van de Markt bij de fonteinen en het stadhuis wordt weer het decor voor een food & beer-festival en in de straten rond de Markt is er animatie.

Vips op de Ham

De Ham krijgt een nieuwe functie: daar komt dit jaar een grote tent waar eerst de vips worden ontvangen en waar vanaf 22 uur ook het grote publiek welkom is voor een muziekfestival met artiesten en dj’s die muziek brengen uit de jaren tachtig en negentig.

Dankzij de terugkeer van de Bierfeesten naar de Markt wordt de horeca weer veel meer betrokken. Cafés breiden hun terrassen uit restaurants houden hun keuken doorlopend open.

Braderie

Zondag blijft Vlaamse liedjesdag op de Bierfeesten. De handelaars maken er ook een shopdag van, want zij organiseren de Bierfeesten-braderie.

Verder zullen ook de stedelijke cultuurzaal De Woeker, de Jeugdraad (op de parking Meerspoort) en de Hyppo een eigen programma aanbieden en staan ook de Kadeefeesten op zaterdag weer op de affiche van de Bierfeesten.

Ze vinden dit jaar plaats van 28 tot en met 30 juni.