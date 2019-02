ACV huldigt trouwe leden in De Kring Ronny De Coster

28 februari 2019

De leden van ACV Oudenaarde bliezen verzamelen in zaal De Kring in Oudenaarde. Op het jaarlijkse feest huldigde de de christelijke vakvereniging haar leden die 25, 35, 45 of 50 jaar lid zijn en trakteerde ze hen op een maaltijd. Volksvertegenwoordiger en Oudenaards schepen van sociale zaken in Oudenaarde Cindy Franssen kwam de leden van de vereniging feliciteren.