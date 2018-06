Achtergebleven nummerplaat verraadt pleger vluchtmisdrijf 22 juni 2018

02u32 1

M. R. uit Zingem stond terecht in de politierechtbank van Oudenaarde nadat hij in de Heurnestraat in Oudenaarde een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De man ging na de aanrijding rustig een pita eten, maar had niet gemerkt dat hij bij het ongeval zijn nummerplaat was verloren. Op die manier kon hij snel worden opgespoord.





De agenten stelden vast dat hij 2,3 promille alcohol in het bloed had. Daarbij was hij niet aan zijn proefstuk toe. Zo werd hij eerder al twee keer onder invloed achter het stuur betrapt. Deze keer kreeg hij een geldboete van 2.600 euro en drie maanden rijverbod opgelegd. (TVR)