Acht Pelikaanrunners aan start van 100km-run om 5.000 euro te verdienen voor Kom op tegen Kanker Ronny De Coster

24 februari 2019

23u59 3 Oudenaarde De Enaamse club Pelikaanrunners neemt met twee teams van elk vier lopers deel aan de 100 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Hun opzet: 5.000 euro verdienen ten voordele van kankeronderzoek.

De loopclub De Pelikaanrunners uit Ename bestaat drie jaar en telt ruim honderd leden. Nadat vorig jaar ook al twee teams van de club deelnamen aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker, staan op zondag 24 maart weer acht leden van de vereniging aan de start. Ze vormen twee teams. Het eerste bestaat uit Erline Christiaens, Bart Van Cauwenberghe, Francine Van Achter en Kris Van Cauwenberghe. Bruno De Rouck, Christophe Lamont, Nancy Rousseau en Inge Vander Beken zitten in het tweede team.

Samen 100 kilometer afleggen

De vier leden van elke ploeg moeten samen 100 kilometer afleggen. In de aanloop naar de 100km-run zijn de deelnemers volop in de weer om centen bijeen te krijgen: 5.000 euro willen de twee teams samen verzamelen om te schenken aan kankeronderzoek.

Er is al geld ingezameld met de uitbating van een pop-upbar tijdens Feeste t’ Ename. Ook waren ze deze winter te vinden op de kerstmarkt in Oudenaarde waar ze een kraampje en de ijspiste hebben uitgebaat. Verder moeten de verkoop van snoepzakjes en doosjes truffels en ook giften nog geld in het laatje brengen.

Wie de actie van de Pelikaanrunners wil steunen, kan geld storten op het rekeningnummer BE 56736035756688 met mededeling 34 000 3737 Pelikaanrunnners. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.