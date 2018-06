Acht bestuurders sneller dan 139 per uur op N60 19 juni 2018

Bij een grote verkeerscontrole zondag op de gewestweg N60 in Maarkedal, Oudenaarde en Zingem zijn acht chauffeurs betrapt, die 140 kilometer per uur of sneller reden.





De maximaal toegelaten snelheid bedraagt er 90 kilometer per uur. De overtreders moesten meteen voor vijftien dagen hun rijbewijs afgeven en zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de politierechter in Oudenaarde. Alles samen zijn 3.500 auto's gecontroleerd. Daarvan reden er 6,7 procent te snel.





De politie organiseerde de extra controle, omdat de N60 volgens de ongevallenstatistieken de gevaarlijke weg is in de regio. Vorig jaar waren er 83 ongevallen. (DCRB)