Abraham Hans heet voortaan De Wereldbrug Ronny De Coster

03 september 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Zeg niet langer Abraham Hansschool tegen de basisschool van het GO!-onderwijs aan de Aalststraat in Oudenaarde: De Wereldbrug is de nieuwe naam.

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) en Dirk Moulart, de algemeen directeur van scholengroep 21 Vlaamse Ardennen, onthulden op de eerste schooldag de spandoek met de nieuwe naam van de school. Ook de Oudenaardse belleman was bij de ceremonie van de partij.

Twee bruggen

“Aan onze school grenzen twee fiets- en voetgangersbruggen. Zij maken de verbinding met en tonen ons de weg naar een ander stadsdeel van Oudenaarde, een andere omgeving en ook een nieuwe ontdekking. En bij ons neemt elk kind in zijn ontwikkeling op verschillende momenten in zijn leven figuurlijk telkens weer een brug. De nieuwe naam refereert ook aan ‘een brug slaan’, een hand reiken en verzoenen”, verklaart directeur Mieke Vanmaercke, die sinds drie jaar directeur is van de school.