Aantal orgaandonoren in Oudenaarde meer dan verzesvoudigd in twee jaar tijd Ronny De Coster

14 maart 2019

20u33 0 Oudenaarde Het aantal inwoners van Oudenaarde dat uitdrukkelijk de toestemming geeft om na overlijden organen te doneren is op twee jaar tijd verzesvoudigd. De stad telt nu 736 orgaandonoren.

“In 2016 hadden 27 personen zich laten registreren als orgaandonor. Het jaar nadien kwamen er nog 59 bij en in 2018 warm er 175 registraties. Een verzesvoudiging in twee jaar tijd, dat is een heel positieve evolutie”, vindt sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert. Begin 2017 had zij in de gemeenteraad nog een voorstel ingediend om actief mensen te overtuigen orgaandonor te worden. “Dat voorstel werd toen op applaus onthaald door de bevoegde schepen en samen met de nationale campagne van vtm zorgde het voor een forse stijging van het aantal orgaandonoren”, prijst Beernaert zich gelukkig.

Iedereen donor

In ons land is iedereen eigenlijk automatisch orgaandonor, maar in de praktijk gebeurt het dat nabestaanden niet instemmen als hen gevraagd wordt om de organen van hun geliefde te doneren.

Je laten registreren als orgaandonor kan op de dienst Burgerzaken van de stad.