Aanrijder pleegt vluchtmisdrijf, rijdt door rood licht en veroorzaakt bijna tweede ongeval in Bevere Ronny De Coster

01 december 2018

11u17 17 Oudenaarde Aan de Gentstraat in Bevere is een geparkeerde wagen zwaar beschadigd na een aanrijding in de nacht van vrijdag op zaterdag. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. “De vluchtende auto reed door het rode licht en tegenliggers moest uitwijken om een tweede ongeval te voorkomen”, vertelt Kristof De Landsheere, eigenaar van de vernielde wagen.

“Het ongeval is gebeurd iets over middernacht”, weet Kristof, uitbater van het restaurant Pagora in Oudenaarde. “Buren kwam op dat moment net thuis en hebben gezien hoe mijn auto werd aangereden en hoe de dader meteen doorreed. De wagen nam een flinke vaart. Aan de verkeerslichten op het kruispunt met de Gentstraat negeerde hij de verkeerslichten en sloeg hij rechtsaf in de richting van de N60. Auto’s die op die plaats aangereden kwamen uit de richting van de Markt, moesten uitwijken om te voorkomen dat ook zij werden aangereden”, vertelt Kristof.

Oude Volvo?

Het ging allemaal zo snel, dat getuigen niet de kans hadden om een nummerplaat te noteren, maar ze weten wel, dat het gaat om een lichtkleurige, oude Volvo, vermoedelijk van de jaren 80. Waarschijnlijk is het een Volvo 264. Allicht moet die toch ook serieus beschadigd zijn”, bedenkt Kristof.

Zijn auto heeft bij de klap alvast zware averij opgelopen. Brokstukken lagen ver verspreid. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om ze op te ruimen.