90 per uur in zone 50 "om op tijd op proclamatie van zoon te zijn" 11 mei 2018

M. D. (46) uit Zingem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat ze met 90 kilometer per uur werd geflitst in de Graaf van Landastraat in Oudenaarde, waar maar 50 is toegelaten. "Ze was op weg naar de proclamatie van haar zoon en dreigde te laat te komen", schetste haar advocaat de omstandigheden. De dame dacht bovendien dat ze er 70 mocht rijden. "Het spijt me verschrikkelijk", vertelde ze op haar beurt. Politierechter Pieter De Meyer legde haar een geldboete van 320 euro en 10 dagen rijverbod op. (TVR)