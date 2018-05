875 gedichten voor Jotie T'Hooft Poëzieprijs 09 mei 2018

De vijfde editie van de Jotie T'Hooft Poëzieprijs klokt af op 875 gedichten van 418 deelnemers. De laureaten worden vanavond vanaf 19 uur bekendgemaakt in het cultureel centrum De Woeker in Oudenaarde. Er zijn doorlopend drank-, eet- en boekenstandjes. Charlotte Van den Broeck, Tom Kestens, Rundfunk en Letterspetter zorgen voor poëzie en muziek. De toegang is gratis.





(TVR)