850 koeken betalen nieuwe laptop KLASGENOTEN ZETTEN ACTIE OP POTEN OM SLACHTOFFER BRAND TE HELPEN RONNY DE COSTER

06 maart 2018

02u57 0 Oudenaarde Opmerkelijke hulpactie in het Bernardustechnicum: klasgenoten van een jongen bij wie onlangs een zware brand heeft gewoed, organiseerden een koekenverkoop om hem aan een nieuwe computer te helpen. "Ik wist van niks. Hoe fantastisch is dit', reageerde hij gisteren.

Het noodlot sloeg op 19 februari toe in het huurhuis van de familie van Sameh aan de Oudstrijdersstraat in Nederename. Een fauteuil, die kennelijk te dicht bij een gaskachel stond, was in brand gevlogen. In een mum van tijd verspreidden de vlammen zich door de hele kamer. Het huis werd door de brand onbewoonbaar en zowat alles wat in de woonkamer stond en lag, is verloren.





Sameh is leerling in het vierde jaar BOR, voluit Beroepssecundair Office en Retail aan het Bernardustechnicum in Oudenaarde. "Het nieuws over wat Sameh en zijn familie is overkomen, heeft ons erg getroffen. Sameh is nog maar sinds januari 2017 op onze school en is hier heel graag gezien. Hij spreekt al goed onze taal en heeft zich ook perfect ingewerkt in onze groep. Wij vinden Sameh een toffe kerel met een goed karakter. En hij doet ook flink zijn best. Daarom wilden we iets voor hem en zijn familie doen", vertelt klasgenote Jana De Temmerman.





Chocoladekoeken

"We hebben alles wel een beetje in 't geniep bekokstoofd", grinnikt ze."Door die brand is Sameh ook een paar dagen afwezig geweest. Daarvan hebben we gebruikgemaakt om buiten zijn weten om een koekenverkoop op poten te zetten. We hebben 850 chocoladekoeken gekocht en die op drie campussen van onze scholengroep aan de man gebracht: hier aan de Hoogstraat 10, maar ook bij De Bron en op de campus Gelukstede. Wat het precies heeft opgebracht, moeten we nog becijferen, maar we schatten dat we tussen de drie- à vierhonderd euro winst hebben gemaakt", vertelt Jana.





"Het is onze bedoeling om Sameh aan een nieuwe laptop te helpen, want die van hem is samen met zijn portefeuille in de brand verloren gegaan. Een laptop is voor een leerling in het secundair onderwijs toch wel iets onontbeerlijks", bedenkt Jana.





Warm gebaar

"Wat een warm gebaar. Ik sta hier echt van te kijken, vooral omdat ik van niks wist", reageerde Sameh gisteren blij verrast. "Super-fantastisch vind ik wat mijn klasgenoten hebben gedaan", glunderde hij.





Ook Katrien Steenbeke, directeur van de school, is in haar nopjes met de actie. "Het is vooral fantastisch dat dit initiatief helemaal van die klasgenoten zelf is gekomen: het idee is in de klas van Sameh ontstaan, kreeg daar vorm en is door die leerlingen uitgewerkt. Ik ben daar heel trots op", verzekerde Steenbeke.





Overigens kwam er vanuit haar school nog meer hulp voor het door brand getroffen Syrische gezin. Een leerkracht wist bij een Gentse meubelzaak twee fauteuils te verkrijgen, die gratis bij de familie van Sameh werden geleverd.