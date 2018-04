67-jarige Pool betrapt bij poging autodiefstal 17 april 2018

In Eine is gisterenochtend een man op heterdaad betrapt, toen hij probeerde een auto te stelen in de Fietelstraat. De broer van de eigenaar zag hoe een man probeerde om met valse sleutels de auto te starten. De dader zat al in de wagen, toen hij werd opgemerkt. De getuige deed de autodief uitstappen en hem volgen naar zijn woning en belde de politie. De agenten hebben de verdachte gearresteerd. Het gaat om een 67-jarige man van Poolse afkomst, maar zonder gekende woonplaats in België of in het buitenland.





De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vraagt zijn aanhouding. (DCRB)