600 euro boete na inbreuk rij-en rusttijden 24 maart 2018

De 44-jarige vrachtwagenchauffeur G. L. uit Oudenaarde is in de politierechtbank veroordeeld voor het niet naleven van de rij- en rusttijden. De man werd tijdens een verkeerscontrole betrapt op een onregelmatig gebruik van zijn tachograaf, een elektronisch toestel dat in het voertuig wordt ingebouwd en gegevens registreert. "De rij- en rusttijden werden voor je eigen veiligheid ingevoerd", richtte de politierechter zich tot de man. "Probeer je daar dan ook aan te houden." Hij kreeg een geldboete van 600 euro. (TVR)