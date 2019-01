600 euro aan geldprijzen voor driekoningen wedstrijd Eine André Marlier

10 januari 2019

10u10

Bron: André Marlier 0

Eén week na de bommels te Ronse en driekoningen te Zingem pakt het feestcomité van Eine uit met haar jaarlijkse driekoningenwedstrijd. Die wordt zaterdag 12 januari vooraf gegaan in zaal Casino door een gratis kindernamiddag van 14 tot 17 uur. De verklede kinderen krijgen een gratis hapje en drankje aangeboden waarna een Fluo Flits fuif volgt. ‘s Avonds kunnen de individuele deelnemers, duo’s en groepen aan de wedstrijd zich inschrijven van 19 tot 21 uur in Royals’ Pub, Nestor de Tièrestraat 166 . Prijsuitreiking om 01u30 in zaal Casino, Fabriekstraat 6 met verdeling van de 600 euro geldprijzen. Deelnemende cafee’s : Casino, Molenhuis, Bolero, De Kring, Perrongeluk, De Knok, Royal’s Pub, Biertonne en Bizon.