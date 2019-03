54.000 euro voor bronzen sculptuur die op Scheldekop in Oudenaarde komt Ronny De Coster

27 maart 2019

17u07

Bron: Eigen berchtgeving 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde koopt een bronzen sculptuur, die een plaats krijgt op de Scheldekop. Het abstracte beeld van de Mullemse kunstenaar Kris Martin zal 54.000 euro kosten. “Te veel geld. De stad kan geld voor cultuur beter anders besteden”, vindt oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA).

Day 9, heet het werk dat de Mullemse kunstenaar Kris Martin in opdracht van het Oudenaardse stadsbestuur heeft bedacht en uitgewerkt om het nieuwe plein tussen het gerechtsgebouw en het recent gebouwde appartementsgebouw op te fleuren.

Het werk verwijst naar het scheppingsverhaal en is volgens de kunstenaar “een abstractie van een zittende mens die beschouwend kijkt, hoewel de abstracte vormen zich op het eerste zicht niet meteen prijsgeven en de sculptuur vanuit elke hoek compleet anders is”.

Het werk is gemaakt uit brons. Het is 1,75 meter hoog en komt op een sokkel.

54.000 euro

De stad betaalt er 54.000 euro voor. Oppositieraadslid Kristof Meerschaut schrikt wel even van die prijs. “Dat is toch te veel geld. Op een paar honderd meter verder staat ook al een beeld dat meer dan 50.000 euro heeft gekost. In plaats van zoveel geld uit te geven dat naar één kunstenaar gaat, kan de stad maar beter investeren het culturele verenigingsleven”, vindt Meerschaut.

Cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V) vindt de kritiek niet terecht. “We hebben aan de Schelde inderdaad ook het beeld ‘Titus’ van Johan Tahon geplaatst en het stadsbestuur vindt dat het kunstwerk van de internationaal gerenommeerde kunstenaar Kris Martin daar mooi bij aansluit. Over smaken kan je moeilijk discussiëren”, verdedigt Vercamer de aankoop.