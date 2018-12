51.692 bezoekers voor expo Adriaen Brouwer in MOU-museum Ronny De Coster

17 december 2018

19u19 3 Oudenaarde Maar liefst 51.692 geïnteresseerden hebben de voorbije twee maand de grote tentoonstelling ‘Adriaen Brouwer, meester van emoties’ bezocht. “Dat we dit een ‘groot succes’ mogen noemen, is nog een eufemisme: dit overstijgt onze stoutste verwachtingen”, reageer cultuurschepen Guy Hove (Open Vld).

Van de 51.692 bezoekers kwamen er 35.064 individueel. Er zijn 16.814 audiogidsen gebruikt. “Deze tentoonstelling was niet enkel uitzonderlijk door de fantastische bruiklenen die ons team over heel de wereld had weten te verzamelen, maar ook en vooral door het sterke team dat van dit project een succes wist te maken. We kregen in de loop van de tentoonstelling steeds meer appreciatie en steeds meer positieve respons in de binnen- en buitenlandse pers, tot in de gespecialiseerde vakbladen toe. Onze bekendste inwoner, Adriaen Brouwer, kreeg met dit project de aandacht die hij meer dan verdient”, reageert uittredend schepen van Cultuur Guy Hove (Open Vld).

“Ik feliciteer het volledige team, onder leiding van curator Katrien Lichtert en conservator Geertrui Van Kerkhoven en iedereen die aan deze tentoonstelling heeft meegewerkt met deze fantastische realisatie. De massale belangstelling was de voorbije maanden ook een zegen voor de handel en de horeca in Oudenaarde. Dit project heeft Oudenaarde eens te meer op de kaart gezet”, vindt Hove.