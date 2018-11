50 kilometer per uur op N8 in Melden is geen optie, zegt minister Ben Weyts In brief bewoner veegt kabinet Openbare Werken voorstel tot snelheidsbeperking in Melden van tafel, terwijl overleg met buurt nog moet plaatsvinden. Ronny De Coster

20 november 2018

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Volgens het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) kan er geen sprake zijn van de invoering van een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur op de N8 in Melden Dat blijkt uit een schrijven van het kabinet naar een buurtbewoner eind vorige week.

“Opmerkelijk, want dit druist in tegen wat de bevoegde schepen vorige gemeenteraad aankondigde. Toen zei hij duidelijk dat de plannen nog niet definitief waren en dat de buurtbewoners in februari inspraak zullen krijgen”,reageert sp.a-gemeenteraadslid, Dagmar Beernaert. Net de invoering van een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is een belangrijke eis van de bewoners.

Afwijking kan niet

In een brief aan een inwoner van Melden laat het kabinet van Vlaams minister Ben Weyts er geen twijfel over bestaan: ’Bij het bepalen van snelheidsregimes, houden we rekening met de wetgeving en met onze interne richtlijnen. Door deze richtlijnen op een uniforme manier toe te passen op alle wegen in Vlaanderen creëren we een veilige, ‘leesbare’ weg. De N8 is een secundaire gewestweg, die buiten de bebouwde kom ligt. Op dit type wegen geldt standaard een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. Op sommige secundaire gewestwegen verlagen we de snelheid om veiligheidsredenen inderdaad van 70 naar 50 kilometer per uur. Dit kan echter enkel als aan bepaalde, welomlijnde voorwaarden is voldaan. Zo verlagen we de snelheid op wegen met een hoge bebouwingsdichtheid of op wegen waar de fietspaden vlak naast de rijbaan liggen. De toetsing met deze richtlijnen is ook gebeurd voor de N8 in Melden. Op basis van deze analyse is echter gebleken dat er geen afwijking kan worden voorzien”, klinkt het bij Weyts.

“Inspraak of schijntheater?”

Gealarmeerd door de betrokken buur, brengt sp.a-oppositieraadslid Dagmar Beernaert de zaak-Melden nog maar eens ter sprake in de gemeenteraad.

“Een verlaging van de maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur –één van de voornaamste eisen van de buurtbewoners- komt er dus blijkbaar niet. Het is vreemd dat Vlaanderen duidelijk aangeeft dat dit geen optie is terwijl de bevoegde schepen op de vorige gemeenteraad liet weten dat dit wel nog bespreekbaar zou zijn, dat de plannen nog helemaal niet definitief zijn en dat de buurt op 7 februari inspraak hierover zou krijgen”, windt Beernaert zich op.

“De buurt is terecht ongerust en de leefbaarheid van Melden staat op het spel. Het minste dat je van een stadsbestuur kan verwachten is dat ze de mensen duidelijkheid geeft en de waarheid vertelt. Komt er in februari echt inspraak voor de buurtbewoners? Of is dat maar schijntheater en is een verlaging van de maximumsnelheid tot 50 kilometer per uur geen optie meer?” wil ze maandag in de gemeenteraad vernemen.