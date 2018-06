49-jarige vrouw vermist 19 juni 2018

02u45 0

Politie en parket vragen te willen uitkijken naar de 49-jarige Anne Dupont uit Oudenaarde. De vrouw werd het laatst gezien op zondag 17 juni omstreeks 19 uur aan haar woning aan de Kruisstraat in Oudenaarde. Anne Dupont vertrok er met een witte mobilhome type 'Challenger Birthday' met nummerplaat 1-GXN-944.





Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. De dame is 1 meter 60 lang en slank. Ze heeft bruine ogen en bruin haar tot op de schouders. Ze droeg de dag van haar verdwijning een blauwe jeans, een felgekleurde jas zoals op de foto en zwarte basketschoenen.





Wie informatie kan verstrekken, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.





Reageren kan ook via e-mail: opsporingen@police.belgium.eu. (DCRB)