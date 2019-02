427.000 euro voor vernieuwing asfalt in negen straten in Oudenaarde Ronny De Coster

27 februari 2019

10u15 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde zet een aannemer aan het werk om het wegdek van enkele straten te herstellen of te vernieuwen.

De asfalteermachines duiken binnenkort op in de Burgschelde, de Nestor de Tièrestraat, op het Gentil Anteunisplein, het Jezuïetenplein, in de Krekelput, in Tussenbruggen, de Doornikse Heerweg (tussen de Deinzestraat en de Gentstraat), in de Pontstraat en de Smissestraat (tussen de Aalststraat en Wijnendale).

De vernieuwing van de verschillende straten zal 427.000 euro kosten.