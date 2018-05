42 inbraken in vijf maanden tijd 24 mei 2018

Een vierkoppige dievenbende is gisteren veroordeeld voor maar liefst 42 inbraken die ze gepleegd hadden in vijf maanden tijd. Een bendelid kreeg vier jaar effectief. "Die 42 feiten zijn slechts het topje van de ijsberg", zei de procureur tijdens de zitting. Gewapend met koevoeten reden ze tussen half december 2016 en mei 2017 in Vlaanderen en in het bijzonder Gent, Henegouwen en de Vlaamse Ardennen rond. Ze zochten vooral naar juwelen, geld en televisies, maar voor een gezin uit Geraardsbergen viel de inbraak emotioneel heel zwaar. "We hadden het hele jaar hard gewerkt en op vakantie hoorden we dat ons huis overhoop was gehaald. Het ergste is dat ze harde schijven meenamen waar onze zwangerschaps- en kinderfoto's op staan." De bendeleden verklaarden dat ze toen door een financieel dal gingen, maar pochten op Facebook wel met dure pakken en bezoekjes aan champagnebars. Een gangster kreeg vier jaar effectief. "Een aantal jaar geleden kreeg je al een kans voor identieke feiten, maar je hebt die kans niet gegrepen", aldus de rechter. Twee anderen kregen een celstraf met uitstel, het vierde lid een werkstraf. (JEW)