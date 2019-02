4-traps vispasseerbare stuw beschermt de Langemeersen tegen uitdroging Ronny De Coster

21u59 0 Oudenaarde De Watering van Melden en Natuurpunt Oudenaarde Plus hebben een 4-trapse stuwconstructie gebouwd in de Rietgracht, de belangrijkste waterloop in de Scheldemeersen van Bevere en Petegem aan de Schelde. De ingreep moet beletten dat de Langemeersen nog te kampen krijgen met droogte.

“We hebben de Rietgracht afgekoppeld van de afwatering van de Volkaartsbeek. Omdat de Volkaartsbeek het recreatiedomein de Donk vlot moet ontwateren, is bij het pompgemaal aan de Schelde soms meer gepompt dan goed is voor de Scheldemeersen. De afwatering van beide gebieden onafhankelijk maken was dan ook een logische oplossing”, zegt Alexander Van Braeckel, voorzitter Natuurpunt Oudenaarde Plus en conservator an de Langemeersen.

“Via de aanleg van deze vier bedienbare kantelstuwen herstellen we het natuurlijk waterpeil in de meersen. Zo voorkomen we een snelle daling van het grondwaterpeil en bufferen we de meersen én landbouwzones tegen grote droogtes in de zomer. De beschermde, vochtige tot natte graslanden van Europees belang langsheen de Rietgracht zullen er wel bij varen, net zoals hun broedvogels bruine kiekendief en blauwborst. Bovendien zijn de stuwen zo ontworpen dat vissen en andere waterdieren er vrij kunnen over zwemmen. Door samenwerking van landbouwers en natuurbeschermers behouden we deze kostbare boerennatuur voor de toekomst en wapenen we ons tegen klimaatverandering”, legt Alexander Van Braeckel uit.

De realisatie van dit project is gebeurd met de financiële steun van de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap van Natuur en Bos en onder de coördinatie van de provincie Oost-Vlaanderen.